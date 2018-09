Total de vítimas da chuva atinge 46 no Nordeste Subiu para 17 o número de mortos em decorrência das chuvas em Pernambuco, segundo informou nesta quinta-feira a Defesa Civil do Estado. Um corpo foi encontrado no município de Barreiros. A vítima ainda não foi identificada. Em Alagoas, foram registradas 29 mortes por causa das tempestades que atingem a região desde a semana passada. Juntos, os dois Estados do Nordeste somam 46 óbitos.