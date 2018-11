Total de vítimas da chuva no RJ sobe para 133 O Estado do Rio já contabiliza 133 mortos, de acordo com levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros até as 19h desta quarta-feira, na pior chuva dos últimos 44 anos. Niterói é a cidade com maior número de vítimas, 67. Na capital são 46 mortos, a maior parte no Morro dos Prazeres, em Santa Tereza (18). As outras vítimas são de São Gonçalo (16), Petrópolis (1), Nilópolis (1), Paulo de Frontin (1) e Magé (1). De acordo com a Defesa Civil do Estado, 3.262 estão desabrigadas e 11.439 desalojadas. Cinquenta e três pessoas ainda estão desaparecidas (50 em Niterói e três na capital).