Total de voos cresce 27% em 5 anos no Campo de Marte

Mais antigo aeroporto da cidade e quinto maior do País, o Campo de Marte se tornou uma peça importante para a logística da aviação brasileira desde a crise aérea, pois recebe aeronaves de pequeno porte, que foram limitadas em Congonhas.

Dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), estatal que administra os aeroportos do País, mostram que as operações subiram de 82.362, em 2004, para 104.502 no ano passado. Já o número de passageiros passou de 162.220, em 2004, para 312.460 no ano passado. Dados do primeiro trimestre deste ano revelam que o movimento deverá ser ainda maior em 2010. Até março foram 28.391 voos ante 23.694 no mesmo período do ano passado, variação de 17%. As informações são do Jornal da Tarde.