Total vai investir US$ 20 bi na Nigéria

A petroleira francesa Total está investindo US$ 20 bilhões, juntamente com parceiros, em quatro projetos de energia na Nigéria nos próximos quatro ou cinco anos, disse ontem um porta-voz da empresa. A fatia da Total no investimento nesse período deve ser de cerca de US$ 7 bilhões, acrescentou o porta-voz, que se recusou a dar mais detalhes, além de afirmar que o aporte será feito em projetos de energia. Ele tampouco revelou quais seriam os parceiros da petroleira. De acordo com o site da companhia, a fatia da Total na produção no país atingiu 246 mil barris de petróleo equivalente por dia em 2008.