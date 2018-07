Tottenham bate Portsmouth com gol de Defoe Jermain Defoe marcou seu primeiro gol desde que voltou ao Tottenham Hotspur neste domingo, empatando em 1 x 1 com seu ex-clube Portsmouth e tirando seu novo time da zona de rebaixamento da liga inglesa. Defoe, que deixou o Tottenham pelo Portsmouth por 7,5 milhões de libras (11,19 milhões de dólares) um ano atrás e voltou ao clube londrino este mês por estimados 15 milhões de libras (22,37 milhões de dólares), salvou o Spurs com um chute aos 25 do segundo tempo, depois de David Nugent colocar os visitantes na dianteira 11 minutos antes. Com o empate, os cinco piores times têm 21 pontos cada, com o Spurs saindo da zona de rebaixamento por causa do saldo de gols às custas do Middlesbrough, ao mesmo tempo em que mandou o West Bromwich Albion de volta à lanterna. O West Ham United fez pouco da ausência de Craig Bellamy neste domingo, derrotando o Fulham por 3 x 1 e se distanciando da zona de rebaixamento da liga inglesa. Bellamy, do País de Gales, supostamente disputado por Manchester City e Tottenham Hotspur, não foi incluído na escalação, mas seu reserva, o italiano David di Michele, aproveitou a chance para impressionar. Di Michele colocou o West Ham na dianteira logo no início, depois de um erro do defensor do Fulham John Pantsil. Mas, o Fulham igualou antes do intervalo quando o ex-defensor do West Ham Paul Konchesky disparou um tiro inalcançável contra o gol de Robert Green. Mark Noble recuperou a vantagem do West Ham da marca do pênalti depois do intervalo, e Carlton Cole garantiu os pontos que levaram o time à oitava colocação. CAMPBELL VAIADO O ex-chefe do West Ham Harry Redknapp, que saiu do Portsmouth para se tornar técnico do Tottenham em outubro, pediu calma na véspera do clássico de domingo depois que 11 torcedores do Spurs foram acusados esta semana de linguagem ofensiva contra o defensor Sol Campbell durante um jogo no início da temporada. Campbell, um dos vários jogadores no gramado que já atuaram nos dois times, foi vaiado todo o tempo por torcedores do Spurs ainda inconformados com sua ida para o arquirival Arsenal em 2001, enquanto Redknapp recebeu algumas provocações bem humoradas de torcedores do Portsmouth. Redknapp, que teve que mexer em sua equipe durante o jogo por conta de contusões no atacante Roman Pavlyuchenko e no defensor Ledley King, enfrentava sua quarta partida consecutiva sem gols aos 20 minutos, quando o Spurs ainda estava atrás no placar. O gol de Nugent, seu primeiro para o Portsmouth, parecia suficiente para garantir os pontos. Mas Defoe compensou alguns erros anteriores com um tiro além do alcance do goleiro da seleção inglesa David James, depois da saída de Luka Modric. Darren Bent em seguida desperdiçou uma bela chance para o Spurs, chutando longe na cara do gol. "Nunca vai haver uma chance melhor de vencer uma partida de futebol", disse Redknapp ao canal de tevê Sky Sports. "Jamo (David James) estava pronto para receber a bola." Redknapp confirmou que King sofreu um estiramento na parte de trás da coxa e vai ficar afastado por um bom tempo.