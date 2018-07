Totvs compra empresa de software de gestão agroindustrial por R$11 mi

O acordo prevê que a Totvs compre a participação remanescente por um valor que será fixado com base na performance da PRX até o último dia de fevereiro de 2015, segundo comunicado.

"Com esse movimento, a Totvs reforça sua estratégia de especialização e seu posicionamento no segmento de agroindústria. A empresa criará um centro de excelência para agroindústria com o objetivo de trazer tecnologias e serviços de ponta a esse mercado", afirmou a empresa. "O movimento ainda permitirá aproveitar oportunidades de expansão internacional."

Segundo a companhia, 60 por cento das usinas sucroalcooleiras do país são atendidas atualmente pela PRX, que teve receita líquida de 21 milhões de reais em 2012.

(Por Vivian Pereira)