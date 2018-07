Totvs compra PC Sistemas por até R$95 mi

A Totvs pagou 80 milhões de reais aos antigos controladores da W&D Participações. "Também está previsto o pagamento de um valor variável, no montante total de até 15 milhões de reais", disse a empresa.

Este valor será desembolsado de acordo com o cumprimento de determinadas metas estabelecidas para as empresas adquiridas durante o exercício de 2013, completou a nota.

A companhia é focada no desenvolvimentode softwares para os segmentos de distribuição, atacado e varejo no Brasil, com participação de mercado de 34 por cento entre os maiores atacadistas e distribuidores, e teve um faturamento líquido de 52 milhões de reais em 2012.

(Por Juliana Schincariol)