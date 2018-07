Touchdown no fim dá 6o título de Super Bowl aos Steelers O Pittsburgh Steelers conseguiu um touchdown nos instantes finais para superar o Arizona Cardinals por 27 a 23 e vencer a 43a edição do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, no domingo. O Arizona, que fez sua primeira aparição num Super Bowl, conseguiu 16 pontos no quarto período da partida para virar o placar para 23 a 20 a seu favor. Mas o Pittsburgh conseguiu voltar a liderar o marcador depois que Santonio Holmes recebeu passe de Ben Roethlisberger dentro da área de touchdown a apenas 35 segundos do final do jogo. Holmes foi escolhido o jogador mais valioso da partida. A vitória transforma os Steelers nos maiores vencedores do Super Bowl com 6 títulos, à frente do Dallas Cowboys e do San Francisco 49ers, que têm 5 cada. (Reportagem de Larry Fine)