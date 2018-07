Toulouse empata e pode ficar fora da Liga dos Campeões

O defensor Mauro Cetto empatou para os anfitriões a um minuto do final, anulando a vantagem do gol de Andre Ayew feito aos 40 minutos do segundo tempo e colocando o Toulouse na quinta colocação.

O time está a quatro pontos do terceiro colocado Olympique de Lyon, que garantiu a última vaga nas eliminatórias da Liga dos Campeões, faltando cinco partidas na competição. O St Etienne continua em antepenúltimo após uma derrota de 3 x 1 para o Nice.

(Texto de Julien Pretot)