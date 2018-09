Toureiro foge de touro no Méxcico

Um toureiro foi levado a uma delegacia na Cidade do México no domingo após fugir de um touro na arena e ser acusado pelos organizadores do evento por quebra de contrato.

Cristian Hernandez afirmou depois que preferiu desistir porque lhe faltou coragem e capacidade para enfrentar o touro.

No ano passado, ele havia sido atingido por um touro na perna durante uma tourada.

Depois da desistência, ele anunciou sua retirada definitiva das touradas.