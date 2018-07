Touro fere dois com chifrada em festa espanhola de Pamplona

Os touros protagonizaram uma corrida muito rápida, completando os cerca de 800 metros do trajeto até a praça de touros da capital navarra em apenas dois minutos e 16 segundos.

Um homem levou uma chifrada na região lombar logo no início do percurso, e estava em estado estável e consciente após ser levado com urgência ao hospital Virgen del Camino. O outro ferido foi atingido pelo chifre no ombro direito e foi levado ao Complexo Hospitalario de Navarra, de acordo com a TV espanhola.

Houve outros cinco feridos mais leves, três deles com machucados no rosto e outros dois com ferimentos no braço.

Quatro dos seis touros bravos fizeram o caminho separados do restante, em uma corrida que provocou muitas quedas e empurrões entre o público. Ao chegar à praça, os animais entraram rapidamente nos currais.

O encerramento da festa, que atrais milhares de visitantes espanhóis e estrangeiros anualmente, será no dia 14 de julho, último dia dos Sanfermines.

(Reportagem de Teresa Larraz)