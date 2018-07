Touro nelore é o 1º a ter genoma sequenciado O primeiro zebuíno nelore do mundo a ter o genoma sequenciado foi o touro 7308 PO Perdizes, da Fazenda Perdizes, de Campo Grande (MS). O sequenciamento foi realizado pela Genoa Biotecnologia e pela Universidade de Alberta, no Canadá. A pesquisa sequenciou e identificou marcadores moleculares de cinco características: área de lombo, precocidade sexual, acabamento de carcaça, ganho de peso e docilidade. A raça foi escolhida por representar 80% do rebanho bovino brasileiro. Milhares de animais foram pesquisados e 3 mil foram validados.