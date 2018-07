Touros com assistência técnica

Uma das atrações da 37ª Exposição Internacional do Nelore (Expoinel 2008), que começa amanhã e vai até o dia 28, em Uberaba (MG), será a Feira de Reprodutores, espaço criado para facilitar o comércio direto de touros de genética comprovada, fora dos leilões. Este é o terceiro ano que a feira é promovida e já tem novidades. A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), organizadora do evento, contará este ano com a parceria da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP), que levará para a feira uma equipe de geneticistas especializados em melhoramento genético. Assessoramento "A Nelore nos convidou para dar apoio e divulgar a avaliação genética dos touros", explica o assistente de Marketing da ANCP, Jeferson Nomelini. "Nossa equipe vai assessorar vendedores e compradores e explicar, para quem está comprando, a importância de investir num animal com avaliação genética, já que comprar um touro de qualidade comprovada é um investimento", diz Nomelini. O Programa Nelore Brasil, desenvolvido pela ANCP, é o programa de melhoramento genético oficial da ACNB. Para o gerente-executivo da ACNB, André Locateli, a parceria proporcionará o comércio dos animais com maior embasamento técnico. "O foco de participação na Expoinel são os animais de elite. E a feira de reprodutores é uma oportunidade para os criadores comerciais comprarem um bom animal por um custo menor." Além disso, acredita, a feira aproxima, efetivamente, o segmento de pista da pecuária comercial. A feira de reprodutores, diz, surgiu como uma proposta de abrir espaço para a venda de animais em Uberaba, região já consolidada e valorizada para as raças zebuínas. "O formato da feira permite a negociação direta entre comprador e vendedor", diz. E a feira tem mostrado bons resultados. Tanto que este ano o número de animais à venda na feira será bem maior do que no ano passado. Serão cerca de 80 animais, de fazendas participantes do programa de melhoramento genético da associação. No ano passado, a feira reuniu 33 animais. "O cenário favorável para a pecuária este ano, a maior demanda por reprodutores e a mobilização gerada pela Expoinel nos levam a esperar que tanto a feira quanto a Expoinel superem os números do ano passado", prevê o gerente-executivo. Informações: No site www.nelore.org.br Esta seção, que tem por objetivo fomentar a raça nelore, resulta de parceria entre o Suplemento Agrícola e a Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)