Toyota economizou em recall

Micheline Maynard, THE NEW YORK TIMES, O Estadao de S.Paulo

Documentos entregues a uma comissão do Congresso americano indicaram que a Toyota estima ter economizado US$ 100 milhões ao negociar com as autoridades reguladoras um recall limitado dos modelos 2007 do Camry e do Lexus ES por problemas de aceleração súbita. É o mesmo defeito que levou a empresa a anunciar o recall de 8 milhões de veículos.

A estimativa constava numa apresentação confidencial de julho de 2009 que relacionava as "vitórias" da empresa nos tribunais. A apresentação estava entre milhares de páginas de documentos fornecidos por exigência da Comissão de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara, que realizará audiências nas próximas duas semanas para apurar os problemas de segurança da Toyota.

No documento, a Toyota disse ter "negociado um recall de equipamentos" sem que fosse constatado um defeito, economizando cerca de US$ 100 milhões. Em vez de ser obrigada a consertar os veículos, a Toyota anunciou o recall de 55 mil tapetes do chão dos carros, vendidos como opcional, afirmando que esses poderiam ficar presos sob o pedal do acelerador.

A empresa disse também ter evitado a investigação da caminhonete Tacoma, que poderia ter o chassi afetado por ferrugem. A Toyota se ofereceu para consertar ou, em alguns casos, substituir os Tacomas danificados construídos de 1995 a 2004.

A apresentação foi preparada em meados de 2010, quando Yoshimi Inaba, presidente da Toyota EUA, esteve em Washington para participar de reuniões com sua equipe. Inaba está entre os chamados a depor nas audiências.

Desde o semestre passado, a Toyota anunciou o recall de mais de 8 milhões de veículos em todo o mundo por causa de queixas relacionadas ao pedal acelerador, que ficaria preso no tapete dos carros. A empresa parou temporariamente de vender e fabricar nos EUA e no Canadá os veículos que foram alvo dos recalls. TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL