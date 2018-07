Toyota paralisa fábricas nos EUA

A montadora japonesa Toyota Motor decidiu cancelar sua produção em duas fábricas nos Estados Unidos por duas semanas, em antecipação a uma queda nas vendas após consecutivos recalls por falhas mecânicas, afirmou um porta-voz da empresa ontem.

A maior fabricante de automóveis do mundo planeja interromper suas operações na fábrica do Estado Kentucky por um dia em fevereiro e vários dias em março, de acordo com o porta-voz da unidade Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Mike Goss.

Já na fábrica do Texas, a produção será interrompida entre os dias 15 e 19 de março e 12 e 16 de abril, informou Goss, acrescentando que, nesses dias, haverá a instalação previamente planejada de equipamentos.

O porta-voz disse ainda que os trabalhadores terão a opção de escolher entre atividade de capacitação e treinamento, trabalhos de aperfeiçoamento da fábrica ou tirar folgas no dias livres sem remuneração. O jornal japonês Chunichi Shimbun publicou ontem que a suspensão da produção nas fábricas de Kentucky e Texas deve ocorrer por causa das menores vendas dos modelos Camry, Avalon, Tundra e outros, retirados das lojas por falhas nos pedais de aceleração.

A Toyota enfrenta uma redução nas vendas nos Estados Unidos, seu maior e normalmente mais rentável mercado, depois da retirada de mais de 8,5 milhões de veículos no mundo todo por três defeitos diferentes desde o fim de 2009.

RECALL

A agência americana de segurança rodoviária (NHTSA, na sigla em inglês) vai usar "a sua autoridade para exigir documentos da Toyota", para verificar se a fabricante japonesa conduziu "em momento oportuno" os três recalls de veículos que realizou nos Estados Unidos, anunciou a agência ontem, em comunicado.

"As retiradas de segurança (recalls) são um assunto sério e os fabricantes são obrigados a comunicar os defeitos rapidamente", disse o secretário dos Transportes Ray LaHood, no comunicado.

A NHTSA observou que a lei federal exige que todos os fabricantes de automóveis notifiquem a agência no prazo de cinco dias após verificar uma falha de segurança em potencial para realizar uma retirada imediata.

Acidentes supostamente causados por acelerações repentinas em modelos da Toyota podem ter provocado a morte de 34 pessoas nos Estados Unidos desde 2000, segundo a agência governamental de segurança rodoviária. Quase mil reclamações sobre defeito semelhante no Prius foram recebidos.