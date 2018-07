Toyota pede desculpas no Congresso dos EUA

O presidente da Toyota, Akio Toyoda, voltou ontem, em depoimento no Congresso americano, a pedir desculpas pelos problemas que os carros fabricados pela empresa vêm apresentando. "Eu não sou perfeito, como a Toyota não é. Nós nunca fugimos dos nossos problemas nem fingimos não os ver", disse. "Eu estou profundamente triste por cada acidente que cada motorista de um carro Toyota sofreu."

A ida do executivo ao Congresso dos EUA se dá em meio à pior fase na história da companhia. A Toyota, que se tornou sinônimo de qualidade no mundo, convocou nos últimos meses mais de 8,5 milhões de carros para consertos em defeitos no acelerador e nos freios. A empresa, porém, foi muito criticada pela demora em reconhecer os problemas, e sofreu danos gigantescos em sua imagem.

Também ontem, o procurador-geral do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, disse que a divisão americana da Toyota Motor Corp. concordou em fornecer assistência adicional para os proprietários de carros que passarem pelo recall da montadora no Estado. Mais tarde, o chefe das operações da Toyota na América do Norte, Yoshimi Inaba, sinalizou em audiência no Congresso que a assistência adicional será concedida em nível nacional. "Isso está acontecendo em todo o país", disse Inaba.

ALUGUEL DE CARROS

Cuomo afirmou, durante entrevista coletiva, que as concessionárias da montadora em Nova York vão buscar o veículo que passará pelo recall na casa dos clientes, além de oferecer aluguel de carros de graça ou reembolso de gastos com transporte, tais como tarifas de táxis, enquanto o veículo estiver sendo reparado. "Os nova-iorquinos estão pressionados até seu limite econômico", disse Cuomo. "Essa questão do recall da Toyota representa uma segunda dificuldade financeira para os moradores de Nova York."

O custo da assistência adicional será pago pela Toyota Motor Sales USA Inc., a divisão americana da montadora, de acordo com Cuomo. Esses serviços serão fornecidos pela Toyota por meio das concessionárias, sem custos para os proprietários dos veículos com defeitos e para as lojas, afirmou a montadora em comunicado. Segundo a montadora, o reembolso dessas despesas é separado do subsídio de US$ 7,5 mil a US$ 75 mil que a empresa já forneceu às concessionárias ligadas aos recalls.

"Todo mundo na Toyota está focado em tornar o recente recall o mais simples e livre de problemas possível para nossos clientes, com as concessionárias do país se empenhando ao máximo para atendê-los", disse Jim Lentz, presidente e chefe operacional da Toyota Motors Sales. Cuomo disse que o recall atinge cerca de 500 mil clientes em Nova York. Segundo ele, entre 19 e 28 veículos usados por seu escritório estão sujeitos ao recall. O procurador afirmou ainda que seu escritório poderia buscar "recursos adicionais" em uma data posterior.