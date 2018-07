Toyota revisa plano de produção anual A produção global da japonesa Toyota este ano deverá superar a estimativa inicial da companhia em 500 mil unidades e atingir 6,5 milhões, graças à popularidade do veículo híbrido Prius e da rápida redução dos estoques de veículos no mundo, segundo o jornal japonês The Nikkei. Os números estão nos planos de produção da montadora apresentados a fabricantes de autopeças. Inicialmente, a empresa projetava produzir 5,95 milhões de unidades este ano.