TPG faz acordo para comprar farmacêutica Par por US$1,9 bi

O acordo de 50 dólares por ação representa um prêmio de quase 37 por cento sobre o fechamento da ação da Par na sexta-feira.

Pelo acordo, a Par pode tentar ofertas maiores de uma terceira parte até 24 de agosto, e o Conselho da companhia disse que vai procurar "ativamente" propostas neste período.

A Par era vista como alvo do interesse de companhias com planos de aumentar a presença no mercado norte-americano de genéricos.

A companhia, que teve receita de 926 milhões de dólares em 2011, também vende remédios de marca específicos por meio da divisão Strativa.

Em abril, a concorrente norte-americana maior Watson fez acordo para comprar o Actavis Group por ao menos 5,6 bilhões de dólares para se consolidar como uma das maiores companhias de genéricos do mundo.

As ações da Par disparavam 37 por cento às 11h45 (horário de Brasília), cotadas a 50,20 dólares, ligeiramente acima da oferta da TPG e indicando que investidores apostam em uma proposta maior pela farmacêutica.

(Por Lewis Krauskopf)