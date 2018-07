Trabalhador rurais são achados em situação degradante

Na investigação, os fiscais constataram que a mão de obra, oriunda do Maranhão, havia sido aliciada no interior de São Paulo por uma pessoa identificada apenas como Maria. No Sul, os trabalhadores se submetiam a um acordo pelo qual não tinham o vínculo registrado em carteira e eram pagos pela intermediária, que ficava com cerca de 30% do que cobrava do produtor, que não teve seu nome divulgado.

Além disso, os trabalhadores enfrentavam condições inadequadas tanto na lavoura quanto nos alojamentos. "Eles estavam dormindo no chão, sem banheiro e sem refeitório adequado", disse a procuradora do Trabalho de Caxias do Sul, Priscila Boaroto.

O produtor rural teve de regularizar a situação dos trabalhadores, pagar verbas rescisórias e assegurar condições de retorno do grupo ao seu local de origem. Também assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) pelo qual se comprometeu a não contratar mais empregados sem registro em carteira ou oferecidos por intermediários e cumprir as normas de segurança de trabalho, bem como respeitar os limites da jornada diária e os intervalos para descanso e refeições.

A multa para cada obrigação descumprida é de R$ 30 mil. O Ministério Público do Trabalho encaminhou relatório ao Ministério Público Federal para avaliação das medidas a serem tomadas na área penal.