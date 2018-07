Trabalhadores com menor rendimento tiveram maior aumento--IBGE Os trabalhadores com o rendimento mais baixo, de 144 a 186 reais mensais, foram os que tiveram o maior aumento na renda entre 2009 e 2011, com ganho de 29,2 por cento, ante um crescimento médio de 8,3 por cento entre as pessoas ocupadas do país, revelou nesta sexta-feira a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE.