Trabalhadores da construção civil bloqueiam Marginal Duas das três faixas da alça de acesso da Marginal do Pinheiros à Ponte Ary Torres, sentido Interlagos, na região da Vila Olímpia, estão interditadas devido a um protesto de cerca de 1.700 operários que trabalham nas obras dos edifícios residenciais do complexo Parque Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo. Eles realizam uma assembléia em frente ao canteiro de obras. Segundo a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP), entre 5h45 e 6 horas os primeiros trabalhadores começaram a chegar ao canteiro de obras. Parte da alça da marginal foi ocupada pelos participantes da assembléia. Ontem, uma manifestação no mesmo local fechou duas faixas entre 7h30 e 9 horas. Os operários protestam contra o atraso no pagamento de salários e falta de concessões de benefícios, como vale-transporte e cestas básicas, em 21 das 114 empreiteiras contratadas pela construtora Matec para trabalhar no local. Numa reunião ocorrida na tarde de ontem, segundo o sindicato, a Matec informou que conseguiu junto às empreiteiras solucionar as pendências em relação ao café da manhã, vale-transporte e cesta básica. Em relação aos pagamentos em atraso, 13º salário e férias, toda a documentação necessária, para mostrar que tudo está sendo analisado, será exposta aos trabalhadores num prazo de uma semana. De acordo com a Central de Operações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), nenhum documento do sindicato a respeito de manifestação com interdição de via foi entregue à companhia. Segundo a CET, agentes estariam no local e tomariam todas as medidas necessárias à boa fluidez do trânsito. Por enquanto, a pista expressa da Marginal não sofre reflexos da manifestação.