Trabalhadores da Copasa-MG fazem greve de 'advertência' Funcionários da capital e de 680 municípios de Minas Gerais da Companhia de Saneamento do Estado (Copasa-MG) estão em greve de "advertência" durante as 24 horas desta terça-feira, 15. A paralisação é um aviso e uma tentativa de sensibilizar a Copasa para voltar as negociações em acordo coletivo de trabalho, disse Renato Rodrigues, primeiro diretor secretário do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais (Sindágua MG)