Trabalhadores da GM aprovam prorrogação de suspensão de demissões

Com o acordo, acertado na quinta-feira passada, o período de suspensão de contrato de trabalho de 824 trabalhadores da linha de montagem conhecida como MVA da fábrica foi estendido de 30 de novembro para 26 de janeiro, mesmo prazo em que a montadora concordou em continuar produzindo o sedã compacto Classic na linha.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, a GM planeja demitir 1.840 trabalhadores da linha, que fabricava modelos antigos que acabaram sendo substituídos por veículos mais novos que estão sendo produzidos em outras fábricas da empresa no país. Do total, 232 aderiram a um programa de demissão voluntária que continuará aberto até dia 30 deste mês, segundo a entidade.

Com a prorrogação no acordo de suspensão das demissões, o sindicato e a montadora têm até 25 de janeiro para manterem negociações sobre a linha. Segundo a entidade, desde agosto a GM mantém intenção de transferir a produção do Classic para fábrica na Argentina.

(Por Alberto Alerigi Jr.)