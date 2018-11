Trabalhadores da Sabesp aprovam greve a partir de junho

Segundo nota do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sintaema), já foram realizadas quatro rodadas de negociações que não evoluíram. Conforme o sindicato, até o momento a proposta basicamente se resume a um reajuste de 6,39% (IPC-Fipe) sobre os salários e benefícios.

O Sintaema pede reajuste salarial de 7,33% pelo ICV-Dieese, aumento real de 20,1%, 25,34% de reposição das perdas, a volta do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e 100% de garantia no emprego, entre outras reivindicações. A próxima assembleia da categoria sobre a questão está marcada para 31 de maio, às 18 horas. No dia anterior, 30, o Sintaema se reunirá novamente com a companhia para mais uma rodada de negociação.