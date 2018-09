Trabalhadores da Sabesp suspendem greve

De acordo com o presidente do Sindicato dos Urbanitários (Sintius), Marquito Duarte, a suspensão da greve não significa a aceitação da proposta já oferecida pela empresa e haverá uma nova assembleia na próxima terça-feira, às 18 horas, para decidir os rumos do movimento. O encontro acontece após uma reunião com a secretária estadual de saneamento e energia, Dilma Pena, marcada para a próxima segunda-feira, às 17h30.

Em nota, a Sabesp informou que "continua aberta ao diálogo com as entidades sindicais" e que o Sintius foi o único sindicato que ainda não aceitou a proposta feita no último dia 31, quando a empresa ofereceu reajuste salarial de 5,05%; antecipação de 30% da Participação no Programa de Resultados (PPR) 2010 para janeiro, com o pagamento do restante em abril; 98% de estabilidade de emprego; revisão no Plano de Cargos e Salários e compensação parcial dos dias parados.

Entretanto, a categoria pede reajuste de 5,7%, a revisão do valor pago de PLR entre outras reivindicações.