Trabalhadores da Saúde fazem ato perto do HC Cerca de 50 pessoas se reuniram no fim da manhã desta quinta-feira, 11, no canteiro central da Rua Enéas de Carvalho, em frente à Secretaria de Estado da Saúde, no entorno do complexo do Hospital das Clínicas. O ato, pequeno, não prejudica o acesso dos pacientes ao HC nem o trânsito da região. Eles pedem o cumprimento do acordo que levou ao fim da greve dos trabalhadores da saúde do Estado após 47 dias, em 17 de junho.