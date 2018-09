Trabalhadores de mina da Freeport no Peru entram em greve

A Cerro Verde produziu 312,336 mil toneladas de cobre em 2010, cerca de 2 por cento do fornecimento mundial.

Trabalhadores da mina de Grasberg, na Indonésia, também da Freeport McMoran's, a terceira maior produtora do mundo, iniciaram no mesmo dia uma greve de um mês.

Analistas alertam que as greves podem aprofundar a deficiência global e aumentar a volatilidade dos preços do cobre nos mercados mundiais, mas um representante da Freeport afirmou que a produção no Peru ainda não foi impactada.

O Peru é o segundo maior produtor de cobre, fornecendo 7,7 por cento da demanda mundial. Minerais respondem por cerca de 60 por cento das exportações.