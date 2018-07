Trabalhadores de Paulínia e Piracicaba também protestam Os petroleiros e os trabalhadores da construção civil da Refinaria do Planalto (Replan), em Paulínia, no interior de São Paulo, fizeram uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 30, no Dia Nacional de Mobilização e Paralisação convocado pelas centrais sindicais. A paralisação não afeta a produção.