Trabalhadores de SP interditam ruas da cidade

No caminho, o trânsito da Avenida 23 de Maio deve ser afetado no sentido centro. O presidente do SindimotoSP, Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, espera a presença de mais de mil trabalhadores. A categoria reivindica, entre outras coisas, criação de motofaixas e bolsões de estacionamento, mudanças na multa por viseira levantada e adicional de periculosidade.

Na zona oeste, trabalhadores da região ocupam a Ponte do Piqueri. Costureiras e funcionários dos setores têxtil e de alimentação ocupam a Avenida Celso Garcia, na zona leste, de acordo com representantes da Força Sindical.