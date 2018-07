Trabalhadores fazem protesto no Aeroporto de Viracopos Trabalhadores fizeram um protesto no saguão do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 30. O movimento que começou por volta das 6h e terminou às 10h30 não afetou os embarques. O movimento conta com as principais centrais sindicais e diversas categorias, como aeroviários, bancários, servidores públicos e professores. Os organizadores falaram em cerca de 150 pessoas, mas segundo a assessoria do aeroporto eram perto de 50.