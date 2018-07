Trabalhadores mantêm protesto e Renault e Fiat seguem paradas na Turquia

A manifestação teve início no fim da quinta-feira na maior indústria automotiva da Turquia, a Oyak Renault, uma joint venture entre a montadora francesa Renault e o fundo de pensão do Exército turco Oyak <OYAK.UL>, na cidade de Bursa, no noroeste do país.

Na sexta-feira, foi a vez dos trabalhadores da Tofas <TOASO.IS>, uma joint venture entre a italiana Fiat e a turca Koc Holding <KCHOL.IS>, realizarem também seu protesto, parando a linha de montagem da fábrica, também localizada em Bursa.

Um porta-voz da Oyak Renault afirmou que as negociações continuam em andamento para resolver o impasse entre funcionários e empresa.

"Essa parada inesperada na produção continua no dia de hoje. Temos um total de 2.500 trabalhadores dentro e fora da fábrica", disse ele, sob condição de anonimato. "A situação chegou a um ponto que agora já representa uma série ameaça ao setor automotivo", acrescentou.

Membros do sindicato disseram que as ações agregam aos protestos, mas que as greves ainda não foram formalmente deflagradas.

(Por Birsen Altayli)