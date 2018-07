Trabalhadores morrem eletrocutados em Ilhéus Os trabalhadores autônomos Lindonízio Santos, de 34 anos, e Wesley Santana, de 19, morreram eletrocutados, na noite de ontem, enquanto instalavam a decoração para as festas de São João, que ocorrem no local hoje e amanhã. De acordo com testemunhas, as vítimas instalavam cordas com bandeirolas no espaço quando a escada de alumínio que usavam encostou em um fio de alta tensão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas os trabalhadores não resistiram à descarga. A Delegacia de Ilhéus abriu inquérito para investigar possíveis responsabilidades pelas mortes.