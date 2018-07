Trabalhadores portuários fazem greve de 5 dias em Portugal

A greve atingiu a maioria dos portos, incluindo o de Lisboa, e apenas serviços mínimos foram mantidos. Os trabalhadores protestaram contra o fechamento da operadora de portos em Aveiro, um porto localizado no norte do país.

A greve ocorre em um momento sensível, e poderá atingir as exportações de Portugal, que inicia o ano mais difícil do plano de austeridade determinado pelo pacote de ajuda de 78 bilhões de euros da União Europeia e do FMI.

"Não tenho muita esperança de que haverá alguma concessão", disse o vice-presidente da confedereação de trabalhadores portuários Fesmarpor, Vitor Dias. "Mas estamos prontos para encerrar a greve quando houver um acordo."

Os traballhadores querem a garantia do governo de que a operadora de portos em Aveiro não irá à falência e que os funcionários não perderão seus empregos.