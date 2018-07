Trabalhadores rurais bloqueiam rodovia em Mato Grosso O Movimento dos Trabalhadores Acampados e Assentados (MTAA) bloqueou na manhã de hoje dois trechos da Rodovia BR-364, em Mato Grosso, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Dois trechos, um na altura do km 149, na região de Pedra Preta, e outro no km 222, em Rondonópolis, foram bloqueados por cerca de 200 manifestantes cada, que protestam contra a falta de atenção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) às reivindicações do movimento. O trânsito está paralisado nos dois sentidos da rodovia e provoca mais de 10 quilômetros de congestionamento.