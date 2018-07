Trabalhadores rurais doam alimentos a pobres em AL

Segundo o coordenador da CPT em Alagoas, Carlos Lima, o saldo das atividades foi positivo. "Marcamos os 25 anos de atuação em Alagoas, com a distribuição de alimentos e a doação de sangue, e ainda conseguimos uma audiência com o governador do Estado, onde apresentamos nossas reivindicações, para que a reforma agrária seja acelerada em Alagoas e que os crimes no campo sejam apurados", afirmou Lima. De acordo com o coordenador, nos últimos vinte anos, já foram assassinados 42 trabalhadores rurais sem-terra em Alagoas. "Ninguém foi preso. Os que foram, dias depois estavam em liberdade", denunciou Carlos Lima, acrescentando que "reforma agrária não se faz apenas com luta no campo, se faz com política social, com política agrária, com distribuição de renda".

Para a vice-coordenadora da CPT em Alagoas, Heloísa Amaral, o Dia do Agricultor é uma data muito importante, é uma forma de reconhecer os esforços do trabalhador do campo. "Somos mulheres, homens e jovens que, todos os dias, enfrentam as diferentes adversidades, cultivando a terras, produzindo e gerando empregos e renda. Estamos ajudando a construir a grandeza do Brasil, ajudando-o a ter prosperidade na agricultura", defende ela.

#ET