Trabalhadores rurais fazem manifestação em Fortaleza

São mais de mil trabalhadores de diversos municípios cearenses. A mobilização faz parte da Jornada Nacional de Lutas, que acontece em todo o País com o objetivo de cobrar um plano emergencial do governo federal para o assentamento de 60 mil famílias acampadas. Segundo a coordenação da Via Campesina, existem famílias acampadas há mais de cinco anos, vivendo em situação difícil. No Ceará são mais de 3.000 mil acampadas.

A pauta da jornada é nacional, mas existem pontos específicos da região Nordeste como a construção de escolas em assentamentos e reassentamentos, infraestrutura para as famílias e projetos de irrigação para a produção nas áreas rurais. No Ceará, os manifestantes pedem a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos na Chapada do Apodi, divisa com o Rio Grande do Norte. Também cobram políticas de acesso a água e rejeitam a construção de barragens. A luta também é pela redução das tarifas de energia, água e gás.