Trabalhadores rurais interditam Rodovia em SC Trabalhadores rurais integrantes do Movimento "Grito da Terra" interditaram a Rodovia BR-282, na região de Chapecó, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira. O bloqueio foi realizado na altura do quilômetro 535, no cruzamento entre as Rodovias BR-282 com a BR-480, por volta das 10 horas, organizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul do Brasil (Fetraf), de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal.