Trabalhadores rurais ocupam sede do Ministério da Fazenda

Um grupo dos manifestantes, que ocuparam o prédio antes das 7h, continuava no local no meio da manhã, impedindo o acesso de servidores e autoridades ao edifício.

Segundo a polícia, há cerca de 150 manifestantes, sendo que a metade está do lado de fora do prédio e o restante no prédio. Segundo a entidade que representa os trabalhadores, o número de ocupantes é maior, estimado em cerca de 300 pessoas.

Os trabalhadores rurais ocuparam o Ministério da Fazenda para reivindicar a adoção de medidas destinadas a socorrer produtores rurais da agricultura familiar que enfrentam problemas com a estiagem na Região Sul do país.

Várias viaturas da Polícia Militar ocupam as vias próximas à sede do Ministério da Fazenda na tentativa de evitar maiores incidentes. No entanto, a retirada dos ocupantes do prédio terá que ser feita pela Polícia Federal. Segundo informações da PM, a desocupação já está sendo negociada pela Polícia Federal. Até o momento, no entanto, não há perspectiva de retirada dos ocupantes.

Alguns integrantes da equipe técnica do ministro da Fazenda, Guido Mantega, tentaram na manhã desta quarta-feira entrar no prédio, mas foram impedidos pelos manifestantes que ocupavam as duas entradas principais na área interior do prédio. (Por Luciana Otoni)