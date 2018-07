Trabalhar em pé ajuda a perder peso, diz cientista

Trabalhar até três horas em pé por dia consome 144 calorias e pode resultar na perda de até 3,6 quilos por ano. O conselho é do cientista John Buckley, da Universidade de Chester, na Grã-Bretanha.

O pesquisador tenta tirar proveito de sua própria teoria. Usando uma escrivaninha dos anos 1940 na qual escreve em pé, ele argumenta que os humanos foram "desenhados" para se moverem e ficarem eretos.

"Não há necessidade de ficar muito tempo sentado", diz Buckley.

Professor do Departamento de Ciências Clínicas e Nutrição, ele diz que deixar de trabalhar exclusivamente sentado melhora a circulação e ajuda a combater a obesidade.

"As pessoas se sentam no trabalho, no carro e quando estão na frente da TV", baixando seu metabolismo para níveis mínimos, argumenta.

"Não é natural (ficar o tempo todo sentado). Os humanos foram desenhados para ficarem em pé e se manterem em movimento", diz.

Mudança de comportamento

Buckley reconhece que trabalhar em pé requer uma mudança de comportamento. Mas o desprezo pelas cadeiras não é algo necessariamente novo.

Vide Ernest Hemingway, o escritor americano que gostava de escrever em pé. Assim como o autor de origem russa, Vladimir Nabokov, outro adepto da prática.

Para fundamentar sua tese, Buckley cita estudos que mostram que o estilo de vida sedentário é menos saudável e pode causar tantas mortes quanto o cigarro.

Ele também menciona pesquisas que mostram que ficar muito tempo sentado pode aumentar o risco de diabetes.

O professor, que presta assessoria sobre questões de obesidade a autoridades de saúde da Grã-Bretanha, defende mudanças nos escritórios a fim de liberar as pessoas das cadeiras.

"É uma pequena mudança em seu comportamento... mas usar uma escrivaninha em pé pode fazer uma grande diferença em sua saúde", diz.