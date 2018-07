Trabalho de equipe pode levar Ferrari a vencer Red Bull--Alonso

O espanhol está quatro pontos à frente do bicampeão Sebastian Vettel, com cinco provas a disputar e 125 pontos em jogo. No treino classificatório, a Red Bull ficou na primeira fila, com o australiano Mark Webber na pole. Alonso largará na quarta posição, bem atrás de Vettel.

"Vai ser apertado, como prevíamos. Eles têm uma vantagem, que é o carro. Nós temos uma vantagem, que é a equipe. Então vamos ver", disse o piloto espanhol a jornalistas.

A Ferrari parecia mais competitiva na Coreia do Sul do que foi no Japão na semana passada, quando Alonso rodou na primeira curva depois de tocar Kimi Raikkonen, da Lotus. Naquela prova, o espanhol tinha largado em sexto.

"Estou razoavelmente confiante em uma boa prova. As corridas longas normalmente são boas para nós", disse Alonso. "Ontem foi muito bom, e no ritmo da corrida existem muitos fatores. Na classificação só existe o carro mais rápido, fazer a pole. Na corrida, você precisa ter boa estratégia, bons pneus, boas paradas, boa largada. É muita coisa", acrescentou.