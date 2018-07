Trabalho de presos é suspenso após morte em Iperó-SP A Secretaria da Administração Penitenciária suspendeu o acordo firmado com a prefeitura de Iperó (SP) para usar o trabalho dos presos da penitenciária local em obras e serviços do município. A medida foi tomada após a suspeita de participação de um detento no assassinato da cabeleireira Cosma Vieira de Queiroz, de 36 anos. A mulher foi encontrada morta por estrangulamento em casa na noite do último dia 17.