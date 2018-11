Trabalho e fé são o segredo, diz mineira de 100 anos

Hoje, a vida de d. Ina é mais tranquila, mas nem por isso pouco movimentada. Nascida perto de uma aldeia indígena de Itambacuri, no nordeste de Minas - o que influenciou a escolha de seu nome -, ela foi para Belo Horizonte aos 20 anos. Lecionou por 25 anos no Instituto João Pinheiro. A sorridente senhora se diz muito orgulhosa dos tempos em que dava aula. "Até hoje meus ex-alunos são os melhores amigos que eu tenho, sempre vêm me visitar", conta.

Por opção, abriu mão da profissão para cuidar da enorme família. Irmãos, tios, sobrinhos. A morte precoce de uma irmã transformou três sobrinhas em filhas - Clítia é uma delas. Dedicada à vida familiar, não se casou. Ela se lembra que teve um candidato a marido, quando morava em Itambacuri. Mas, ao se mudar para a capital mineira, acabou esquecendo o namorado. E há quem brinque que está nessa escolha uma dos motivos de sua longevidade.

Para ela, foi o trabalho intenso e a fé em Deus - todos os domingos, vai à missa das 7h30 na paróquia do bairro Padre Eustáquio, onde vive há 80 anos - que a fizeram viver tanto e tão bem. Não toma remédios nem usa óculos - apenas não escuta muito bem. Um pouco encurvada, anda sem dificuldade. E, como qualquer ser humano, faz uma "estrepuliazinha" de vez em quando: diz que adora torresmo e "uns cálices de vinho aos domingos" - mas tem de ser suave.

D. Ina viu 7 de seus 11 irmãos morrerem. A maior dor foi a perda do pai. Mas a alegria de viver, estampada no brilho de seus olhos azuis, nunca se foi. E tem mais: pertence a uma família de atleticanos doentes. Informada pela sobrinha de que neste domingo tem Cruzeiro e Atlético na despedida do Brasileirão, ela garantiu: "É claro que vou assistir".