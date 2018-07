Trabalho em grupo A Mostra Fomento ao Teatro - 10 Anos traz espetáculos de 95 grupos, espalhados por 41 espaços na cidade, ao longo de quatro dias. A abertura é na 4ª (21), às 21h, com um cortejo que sai do Galpão do Folias e vai até a Pça. Dom José Gaspar. R. Ana Cintra, 213, metrô Santa Cecília. 4ª (21), 21h. Veja a programação completa em fomento10anos.wordpress.com.