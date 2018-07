Trabalho embarga parte de obras de Viracopos

O ministério embargou serviços feitos em altura e parte das concretagens nas obras de ampliação e as fiscalizações continuam nesta quinta-feira, 2. Além do embargo, as obras estão paradas porque o acidente coincidiu com o dissídio dos operários de Viracopos, que iniciaram paralisação para adiantar pauta de reivindicações com as empresas, segundo o Sindicato da Construção Civil de Campinas e Região.

Esse é o segundo acidente nas obras de ampliação do aeroporto - o primeiro ocorreu há 40 dias e deixou um operário morto por soterramento em outra área da obra. No acidente de terça, uma vítima ficou em estado grave e foi encaminhada para o Hospital Mário Gatti com traumatismo craniano e torácico - ele permanece internado e tem o quadro de saúde estável.

Segundo a prefeitura, dos sete trabalhadores que estavam em hospitais municipais após o acidente, quatro receberam alta e três foram transferidos para outra unidade médica. Em nota oficial, o Consórcio Construtor Viracopos, que é responsável pela obra no aeroporto, informou que prestou imediato atendimento aos operários e que vai apurar as razões do acidente. As obras de ampliação de Viracopos vão elevar a capacidade do aeroporto de 9 milhões de passageiros por ano para 14 milhões de passageiros/ano, até 2014, quando ocorre a Copa do Mundo. No local, trabalham cerca de 3,5 mil pessoas.