Trabalho sobre partículas quânticas ganha Prêmio Nobel de Física

Os trabalhos podem levar à construção de um novo tipo de computador super rápido com base na física quântica, de acordo com a Academia Real Sueca de Ciências, que concedeu um prêmio de 8 milhões de coroas suecas (1,2 milhão de dólares) ao francês Serge Haroche e ao norte-americano David Wineland.

"Os ganhadores do Nobel abriram as portas para uma nova era de experimentação com a física quântica, ao demonstrar a observação direta da partículas quânticas individuais sem destruí-las", afirmou a academia em comunicado.

"Talvez, o computador quântico mudará nossa vida cotidiana neste século da mesma forma radical que o computador clássico fez no século passado."

O Nobel de Física é o segundo a ser entregue este ano. Os prêmios, que reconhecem conquistas nas áreas de ciência, literatura e paz, foram concedidos pela primeira vez em 1901, de acordo com o testamento do milionário sueco do ramo de dinamites, Alfred Nobel.