Trabalho, trabalho e trabalho

Enquanto isso, aqui na Terra é propício dar continuidade ao plano colocado em marcha através da distribuição cósmica de Vida. Essa continuidade se dá através do esforço. É por isso que proverbialmente se afirma que o trabalho dignifica, porque toda dignidade provém, certamente, do Altíssimo, a causa última de tudo que acontece. Trabalhar com afinco em detrimento de todas as oposições e adversidades é a melhor forma de prestar serviço, não apenas para garantir o pagamento das necessárias contas, mas principalmente no sentido de deixar um mundo melhor às futuras gerações. O amor à humanidade se resolve nisso, trabalho, trabalho e mais trabalho. Férias? Só de vez em quando, muito de vez em quando...

ÁRIES 21-3 a 20-4

As coisas, certamente, dão muito mais trabalho do que o imaginado, porque você lida com pessoas que não sabem muito bem o que desejam e, por isso, ficam negociando uma coisa, mas logo pensam em outra e mudam de ideia.

TOURO 21-4 a 20-5

Busque na memória se há algo que indique a possibilidade de realizar as fantasias que tanto fazem seu coração arder de vontade. Certamente, não achará nada, porque as fantasias são assim mesmo, se mascaram de realidade.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

É bom descansar um pouco, é bom evitar

o intenso movimento quando a alma não se sente disposta. Porém, não é bom que isso se torne motivo de acomodar-se na situação atual. Tudo deve mudar, nada deve ficar igual.

CÂNCER 21-6 a 21-7

As pessoas amedrontadas elevam o tom da voz e proferem insultos, transferindo aos semelhantes o medo que elas sentem. Você precisa ter pena delas e silenciar, para não entrar na delas e alimentar-lhes a raiva.

LEÃO 22-7 a 22-8

Honre seus compromissos para demonstrar sua dignidade. Qualquer ponta solta deve ser aparada e resolvida, justamente para que os relacionamentos possam, a partir de agora, fluir da melhor forma possível para todos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Reconhecer os erros cometidos e consertá-los é a marca das pessoas verdadeiramente dignas, todo o resto é blablablá. Se você não fizer o esforço de consertar os erros cometidos, esses se acumularão inevitavelmente.

LIBRA 23-9 a 22-10

Seja consciente a respeito de suas vontades e desejos ocultos, não os tema nem tampouco sinta pudor pelo que sente e pelo que anseia. A clareza é fundamental para, depois, poder libertar-se de tudo que limita e amarra.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Os assuntos importantes acontecem mesmo que você os evite ou que se convença de tudo estar dentro da normalidade. Nada há de normal no tempo atual, tudo é crucial, tudo é importante. O destino fala mais alto.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Os dogmas parecem verdades, mas não são. É como disse o célebre ministro de propaganda do regime mais violento da história: se você repetir uma mentira à exaustão, ela parecerá verdade. Questione todos os dogmas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Aqueles sentimentos que não são resolvidos na hora em que surgem se acumulam na vida interior e correm o risco de transformar-se em ressentimentos. Esses, os ressentimentos, são venenos que corroem a alma aos poucos.

PEIXES 20-2 a 20-3

A verdade que não tiver sido compreendida terá de ser repetida à exaustão, até não ficar dúvida nenhuma sobre a sua essência. A verdade cria resistências enormes, nunca é recebida de braços abertos por ninguém.