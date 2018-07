Trabiju contesta dados da dengue do Ministério da Saúde

Moradores, porém, afirmam que há mais casos do que informa a prefeitura. "Eu sei que tive dengue, mas meu exame veio do laboratório como inconcluso", disse a professora de educação infantil Sandra Cristina Guideli. Na família, a mãe, um filho e um cunhado tiveram a doença. "Só o exame do meu menino confirmou, o que é estranho."

O operador Tomas Edson Genari diz que teve dengue e em seguida sua namorada apresentou sintomas. "Ela tomou os remédios, mas não foi feito o exame." Vanzelli garante que todas as suspeitas são notificadas. "Não encobrimos. Em janeiro, fizemos quase 400 testes. Temos 12 médicos e não passa nada."

A cidade, que nunca registrou homicídio, está em guerra contra o mosquito. Agentes foram autorizados a entrar nas casas sem moradores. A agente de saúde Valéria Ribeiro Saba disse que até agora não foi preciso tomar medidas drásticas. "Aqui todos se conhecem e, se a casa está fechada, procuro o dono e pego a chave."