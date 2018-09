Traços de partículas radioativas do Japão chegam à Islândia

As autoridades deixaram claro que os traços, medidos por uma rede internacional de estações de monitoramento, eram muito pequenos. As partículas se espalharam do Japão para o leste, atravessando o Pacífico, a América do Norte, o Atlântico, e a Europa, mas os índices eram muito baixos para ter qualquer efeito prejudicial nos seres humanos.

"É apenas uma questão de dias antes que (as partículas) dispersem para o hemisfério norte inteiro", disse Andreas Stohl, cientista no Instituto Norueguês de Pesquisa do Ar. "Na Europa, não haverá preocupações para a saúde humana."

A Organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBTO, sigla em inglês), entidade da ONU criada para monitorar possíveis violações da proibição de testes para bombas atômicas, tem 63 estações de monitoramento pelo mundo para observar tais partículas, inclusive na capital da Islândia, Reykjavik.

(Por Fredrik Dahl e Alister Doyle)