Tradição revisitada

Não é por acaso que esses baixistas, que já tocaram com gente como Miles Davis e Herbie Hancock, gravaram com Austin Peralta, que se apresenta quinta-feira (13) no Cine Joia: ele é um improvisador extremamente habilidoso e um ótimo compositor. Para saber disso, basta ouvir seu primeiro disco só com material próprio, 'Endless Planets', que saiu em 2011 pelo Brainfeeder, selo do californiano Flying Lotus.

E se Peralta não é tão experimental quanto outros artistas do selo (no fim, 'Endless Planets' não foge tanto dos padrões do jazz acústico contemporâneo, nada parecido com as colagens insanas de Flying Lotus), o som não deixa de ser complexo, dinâmico e bonito.

No Joia, Peralta se apresenta com Zane Musa (sax alto), Bem Wendel (tenor e soprano), Hamilton Price (baixo) e Zach Harmon (bateria), além das intervenções eletrônicas de Dr. Strangeloop. Renan

Dissenha Fagundes

Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (13), 20h (show: 23h). R$ 50/R$ 100. Cc.: D, M e V. ww.cinejoia.tv