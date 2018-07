Tradição secreta lota teatros na China

Bianlian, ou a arte da 'troca de rostos', é uma coreografia teatral tradicional e secreta na China, em que os atores trocam de máscaras num piscar de olhos, usando suas capas ou leques para esconder a técnica. Alguns atores trocam de máscaras até 18 vezes durante cada apresentação. Depois de séculos como uma arte relativamente desconhecida, sendo apresentada somente para a população local, o Bianlian vem atraindo muitos turistas nacionais e internacionais. As apresentações pela Ópera Sichuan estão lotando teatros. A técnica é um segredo e somente cerca de cem pessoas já estudaram esta arte no instituto da Ópera Sichuan. Antigamente, os atores colocavam óleo no rosto e aplicavam pós coloridos que ficavam escondidos nos cantos do palco. Quando assopravam, o pó grudava em seus rostos. Hoje em dia as máscaras são mais elaboradas e com a ajuda de truques nas fantasias modernas os atores podem mudar de rostos mais vezes. A arte da 'troca de rostos' apareceu pela primeira vez na Ópera Sichuan no século 18. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.